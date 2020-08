Guga Chacra se emociona ao falar sobre explosão em Beirute

Guga Chacra não escondeu a emoção durante a sua participação no Jornal das Dez, na GloboNews, na cobertura do canal de notícias sobre a explosão na região portuária de Beirute, no Líbano. Do estúdio, Heraldo Pereira elogiou o que considerou como “aula” as explicações do comentarista sobre a nova crise no país.

“É essa tragédia de Beirute, que ao mesmo tempo é uma cidade mágica que não tem como não se apaixonar e eu… Enfim”, interrompeu o jornalista, segurando as lágrimas. “E ver hoje o que aconteceu, destruída de novo, depois de se reerguer nos anos 1990, e se reerguer de novo, depois de destruída de novo em 2006”, recordou.

“Desta vez uma situação dramática”, ressaltou o comentarista, que avaliou uma possível ajuda de outros países na reconstrução da região portuária, como Brasil e Estados Unidos, mas recordou que o mundo “vive uma pandemia”. “É algo que não será simples, em hipótese alguma”, completou ele.

“Beirute é como o Rio de Janeiro. Uma cidade que tinha tudo para ser perfeita, mas que infelizmente é uma tragédia”, finalizou, visivelmente emocionado. Heraldo Pereira acompanhou do estúdio do telejornal e agradeceu a participação de Guga Chacra. “Você é uma referência para a gente. Obrigado pela sua participação, pela sua aula, por nos levar ao Líbano, ao seu Líbano”, destacou.

Chacra foi um dos primeiros jornalistas do mundo que reagiu ao ocorrido no país. No Twitter, ele compartilhou as primeiras imagens da explosão. “Imagem impressionante do momento da explosão em Beirute. Gigantesca. Triste”, escreveu.

Confira:

Imagem impressionante do momento da explosão em Beirute. Gigantesca. Triste pic.twitter.com/HjUp6zFtEz — Guga Chacra 🇧🇷🇺🇸🇱🇧🇮🇹🇦🇷 (@gugachacra) August 4, 2020