Guilherme Fontes lembra beijo com Sandy em Estrela-Guia e revela que novela o salvou

Guilherme Fontes, par romântico de Sandy em Estrela-Guia (2001), lembrou da repercussão do beijo na época da exibição original da novela. A trama voltou a ficar em evidência recentemente, ao ser disponibilizada aos assinantes do Globoplay.

“Foi inesquecível para mim e acredito que para ela também. Não nos encontramos mais, sou fã de longe. Me lembro dos cuidados que todos tivemos com ela. A produção, os atores. Ela foi muito educada, profissional e no final, deu tudo certo. Arrasou!“, elogiou ele em entrevista ao Gshow.

O ator guarda boas lembranças da experiência de trabalhar no folhetim escrito por Ana Maria Moretzsohn. “Essa do primeiro beijo, a gente andando pela cachoeira. A cena do casamento dos dois… Tudo muito bonito e romântico“.

A novela das 18h também foi de suma importância para Fontes reerguer a sua carreira após a polêmica envolvendo as acusações de desvio de dinheiro público pela captação do filme Chatô, o Rei do Brasil, adaptação do livro de Fernando Morais de mesmo nome.

As denúncias fizeram o longa ficar parado até 2015, mais de 20 anos após o início da produção.

“O Tony chegou em um momento delicado. Estava sem grana e difamado, sendo acusado de inúmeros absurdos e com toda imprensa focada em destruir minha reputação e meu filme. A proposta era irrecusável“, relembrou Fontes.