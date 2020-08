Guilherme Stoliar deixa o Grupo Silvio Santos após 49 anos; Renata Abravanel assume presidência

Guilherme Stoliar anunciou a sua aposentadoria do Grupo Silvio Santos com um vídeo em que deixou claro o respeito e carinho pela empresa onde trabalhou por 49 anos, sendo os últimos 10 como presidente do GSS, cargo que agora será desempenhado por Renata Abravanel, a filha número 6 de Silvio Santos.

Stoliar trabalhou por exatos 49 anos e seis meses na empresa, começou como office boy no Baú da Felicidade, no Rio de Janeiro, e logo alcançou uma de suas primeiras conquistas na casa: a venda da primeira unidade de TV em cores de Copacabana para a atriz Virginia Lane.

“Sempre vou torcer para que o voo seja cada vez mais alto e forte, e ao mesmo tempo prazeroso e leve. Tenho orgulho e muita gratidão por ter tido o melhor piloto, a melhor tripulação e passageiros”, disse. “Obrigado, de coração, a todos vocês”, agradeceu.

O trabalho desempenhado o colocou como vice-presidente do SBT. O executivo empreendeu e criou a TV Alphaville, a primeira operadora de TV à cabo do Brasil. Desde 2010, Guilherme estava no comando do Grupo Silvio Santos.

Na última terça-feira (18), o então presidente foi homenageado pela diretoria no restaurante do SBT. “Fizemos uma homenagem surpresa ao nosso companheiro e mestre Guilherme Stoliar, que após 49 anos se despede da presidência do GSS”, anunciou Maisa Alves, assessora de comunicação da emissora.

