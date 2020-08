Gustavo Gómez comenta lance polêmico com Jô: “Não entendi o critério”

O zagueiro Gustavo Gómez comentou, em vídeo publicado pelo Palmeiras, sobre a falta que sofreu de Jô no Derby da última quarta-feira, que rendeu um cartão amarelo ao corintiano. De acordo com o paraguaio, não foi possível entender o critério do árbitro Raphael Claus.

“É uma entrada forte. Não entendi o critério, não sei qual é o critério do árbitro nessa jogada, o que tem que fazer para olhar no VAR. Ele falou que se fosse mais acima seria vermelho. Agora é recuperar que sábado vamos com tudo”, disse o zagueiro do Alviverde.

O lance gerou polêmica por conta de uma comparação com a expulsão de Juninho, do Mirassol, no jogo contra o Corinthians pela semifinal do Campeonato Paulista. Na ocasião, o jogador pisou no tornozelo de Carlos e tomou cartão vermelho. O árbitro de vídeo era Raphael Claus, o mesmo que apitou o clássico.

A definição do estadual ocorre no próximo sábado, às 16h30 (de Brasília), quando o Palmeiras recebe o Corinthians no Allianz Parque.