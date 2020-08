Gusttavo Lima aparece de shortinho colado em show e dá o que falar

Não foram somente os elogios para Jair Bolsonaro (sem partido) que chamaram a atenção da live de Gusttavo Lima. O shortinho colado do cantor também deu o que falar nas redes sociais.

No Twitter, por exemplo, muitos fãs do sertanejo se divertiram com o short escolhido para a apresentação da vez, que foi ambientada em Pernambuco, e também contou com a presença de outros artistas, como Wallas Arrais, Matheus & Kauan e Raí Saia Rodada.

“Vaquinha pra comprar um short do tamanho certo pro Gusttavo Lima”, comentou um usuário da rede social. “Do crente ao ateu, ninguém explica esse short do Gusttavo Lima que parece com o do Jacaré do É o Tchan”, divertiu-se outro.

“Gusttavo Lima com o short do Samuel”, afirmou um terceiro internauta, referindo-se a um dos filhos do cantor com Andressa Suita.

Durante a apresentação, o famoso chegou a elogiar Bolsonaro: “Deus é maravilhoso nas nossas vidas. O pessoal que sofreu com tanta seca no Nordeste todos esses anos. A gente não tem político de estimação, a gente gosta de pessoas que fazem. Parabenizo o nosso presidente Jair Bolsonaro por ter concluído a obra de levar a água para o sertão”.

“Parabéns, nota 10, Bolsonaro. Você tirou nota 10 nessa de concluir a transposição do Rio São Francisco. As pessoas não tinham água para tomar banho, beber. A obra ficou paralisada durante 16 anos, praticamente, e o nosso presidente chegou aqui e concluiu essa obra, trazendo alegria, fartura”, acrescentou o famoso.

Confira a repercussão:

– Gusttavo Lima de short curto na live

Minha família: Uau lindo! Que coxão! Que homem! Gostoso! – Eu de short curto (até maior que o dele)

Minha família: Credo! Tira isso! Tá feio! Roupa de viado! Gay! — 𝖗𝖆𝖋𝖆 (@aalvesrafael) August 2, 2020

Short do Gusttavo Lima tá mais curto que os meus — Lari ᶜʳᶠ 🇪🇸 (@LariAlicia_) August 2, 2020

Gustavo lima pegou meu short de academia p live — Laura Junqueira (@Laura__27) August 2, 2020

e o gusttavo lima que saiu com pressa e vestiu o short da Andressa suita pic.twitter.com/dNEzY9kxRT — Alfinetei (@ALFINETEI) August 2, 2020

Minha paciência para Gustavo Lima falando B*ls*n*r* tá menor que o short dele…

misericórdia 🤦🏽‍♀️🙄🙄🙄 — Paula Vitória (@PaulaVi19023504) August 2, 2020