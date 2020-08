Gusttavo Lima brinca sobre memes com crianças e faz pedido especial

Gusttavo Lima virou um grande “bicho papão” de muitas crianças pelo país. O cantor, então, tomou conhecimento dos vídeos virais de pequenos se assustando ao ouvirem “olha aí o Gusttavo Lima”.

Em seu Twitter, o famoso afirmou, nesta quarta-feira (19), que levou a brincadeira numa boa, porém fez um pedido especial para que os responsáveis não o fizessem mais.

“Gente, pelo amor de Deus… Para de assustar as crianças usando meu nome, ei vou te falar, viu!”, disparou o sertanejo, em tom de bom humor.

“As crianças gostam de mim. gente. Vocês ficam assustando, mudando a entonação de voz. Na minha época, morria medo do tal do Chupa-Cabra, hoje virei refém do meu próprio medo”, brincou Gusttavo, em post.

Cabe lembrar que as publicações com crianças se assustando viralizaram nos últimos dias. Em uma postagem em rede social, as imagens somam mais 106 mil curtidas e já ultrapassaram a marca dos 4,7 mil comentários.

O gente pelo amor de Deus… Para de assustar as crianças usando meu nome, ei vou te falar viu!!! 😂🆘 — Gusttavo Lima (@gusttavo_lima) August 19, 2020

As crianças gostam de mim gente 😂

Ceis ficam assustando, mudando a entonação de voz !! Ohhh vou te falar hahah pic.twitter.com/QePvbHzDCI — Gusttavo Lima (@gusttavo_lima) August 19, 2020

Na minha época morria medo do tal do CHUPA CABRA, hoje virei refém do meu próprio medo kkkkk — Gusttavo Lima (@gusttavo_lima) August 19, 2020