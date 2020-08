Gusttavo Lima elogia Bolsonaro em live e vira assunto na web

Gusttavo Lima realizou mais uma live neste domingo (2). Durante a transmissão, o cantor aproveitou um momento para tecer elogios a Jair Bolsonaro (sem partido). O sertanejo, cabe lembrar, é um apoiador do presidente e, desta vez, festejou a “inauguração” do reservatório do Jati, no Ceará.

“Deus é maravilhoso nas nossas vidas. O pessoal que sofreu com tanta seca no Nordeste todos esses anos. A gente não tem político de estimação, a gente gosta de pessoas que fazem. Parabenizo o nosso presidente Jair Bolsonaro por ter concluído a obra de levar a água para o sertão”, iniciou o músico.

“Parabéns, nota 10, Bolsonaro. Você tirou nota 10 nessa de concluir a transposição do Rio São Francisco. As pessoas não tinham água para tomar banho, beber. A obra ficou paralisada durante 16 anos, praticamente, e o nosso presidente chegou aqui e concluiu essa obra, trazendo alegria, fartura”, acrescentou o famoso.

Gusttavo ainda disparou: “Tem muita gente que fica com medo de falar. Bolsonaro, você tirou 10, levando água para milhões e milhões de pessoas. Começar uma obra é fácil, terminar é difícil”.

Inclusive, a inauguração feita por Bolsonaro deu o que falar, pois a obra estava com 94% concluída quando o presidente tomou posse. O projeto teve início em 2007, na gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Quando aconteceu a cerimônia de lançamento, Pádua Andrade, ex-ministro da Integração Nacional do governo Michel Temer afirmou: “Deixamos o Eixo Norte da transposição, onde o presidente esteve hoje, 94% pronto”.

Cantor Gusttavo Lima congratula o Presidente @jairbolsonaro por levar água para milhões de nordestinos com a transposição do Rio São Francisco. Chora esquerdistas! 😂 pic.twitter.com/L9KB62A1iU — Jouberth Souza 🇧🇷 (@Jouberth19) August 2, 2020

Confira a repercussão:

Me poupe Gusttavo Lima, se o nordeste dependesse de Bolsonaro pra alguma coisa já estávamos mortos. pic.twitter.com/iruRoBuSJh — Nanda Amaral (@NandaAm75766937) August 2, 2020

Gusttavo Lima elogia Bolsonaro por ter levado água ao sertão nordestino. pic.twitter.com/71erhcpM9f — Patriotas (@PATRIOTASBR38) August 2, 2020

Gusttavo Lima está certo, foi Bolsonaro que levou água para o sertão Nordestino. O PT por mais de uma década só roubou dinheiro da obra. A obra estava parada quando Bolsonaro assumiu, com honestidade e competência entregou a transposição do Rio São Francisco para povo nordestino. — Patriotas (@PATRIOTASBR38) August 2, 2020

Cantor Gusttavo Lima tirou chapéu pra Bolsonaro “por ter levado a água pro Nordeste”. Como pode?!!! Um projeto iniciado lá atrás, nos governos Lula; continuado pela Dilma. O cara chega com tudo pronto, a única tarefa é cortar a fita inaugural, e posa na cara dura como realizador! — Hildegard Angel (@hilde_angel) August 3, 2020

Em live realizada hoje, o cantor @gusttavo_lima resumiu o sentimento de gratidão que milhões de nordestinos tem em relação ao Presidente @jairbolsonaro. É isso aí, mesmo com todo o sistema lutando contra, seguiremos em frente sempre! 🇧🇷 pic.twitter.com/Ti6DxzRiE5 — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) August 2, 2020