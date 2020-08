Gusttavo Lima vira meme por assustar crianças em vídeos

Mesmo com a quarentena em todo o país, Gusttavo Lima não está parado e tem feito shows em transmissões ao vivo pela internet. Um de seus figurinos até fez sucesso há poucos dias, mas um fato curioso tem feito o cantor virar meme nas redes sociais.

Sem nenhuma razão aparente, algumas crianças apareceram assustadíssimas em vídeos em que adultos disparam: “Olha o Gusttavo Lima aí“. O inusitado comportamento fez sucesso entre internautas, que divertiram-se com a esquisita descoberta.

Rindo em onomatopeias, uma internauta fez o seguinte questionamento: “Alguém me explica porque as crianças estão com medo do Gusttavo Lima?“. Uma mulher admitiu ter tentado o mesmo e comentou: “Meu irmão ficou chorando por 5 minutos. Fiquei com pena, mas valeu a pena“.

O cantor não se ofendeu com a novidade e, na segunda-feira (10), surgiu no Twitter e brincou com a situação: “Ó Gusttavo lima ae ó“. O irmão de um dos garotinhos até voltou a fazer a brincadeira, agora usando o nome de Lucas Lucco e alcançou o mesmo resultado.

Recentemente, Gusttavo Lima apareceu em uma live usando uma camisa social branca e um shortinho justo, que evidenciava suas coxas. Muitos fãs copiaram o figurino e até mesmo Cesar Menotti parodiou o colega de profissão.

Confira:

Meu irmão sujo de açaí chorou por 5 min coitado to me sentindo mal KKKKKKKKKK pic.twitter.com/soCgyv0rCR — Princesa Bolkonskaya (@eayebtz) August 10, 2020

não tenho um de 10 segundos ,mas eu amo esse vídeo KKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/AGAGOonHTR — bea silva (@biahsilva1911) August 10, 2020

OH O GUSTTAVO LIMA AI OH pic.twitter.com/PN1l1pePLb — 𝗚𝗔𝗕𝗥𝗜𝗘𝗟 𝗩𝗘𝗡𝗖𝗘𝗟𝗔𝗨 (@gabrielvencelau) July 9, 2020

Ó Gusttavo lima ae ó — Gusttavo Lima (@gusttavo_lima) August 11, 2020

Se eu ouvisse isso eu corria, mas era atrás de você — jo (@shinexgl) August 11, 2020

acabei de ver o vídeo não estava entendendo nada KKKKKMMKK você é o melhor — amanda (@glsousua) August 11, 2020

Pelo visto, você virou o novo homem do saco kkkkkkkkkkkkk — maria (@cheirosogl) August 11, 2020

eu choro quando minha mãe fala: ó os boleto pra pagar aí ó 😂😂😂😂😂 — dani (@daniellekkkjh) August 11, 2020