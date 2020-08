Harald Stricker, o 'Android' do Nerdcast, morre aos 47 anos

Na última quarta-feira (12), foi confirmada a morte do ilustrador e podcaster Harald Stricker. Conhecido como “Android HS”, Harald era um participante frequente do Nerdcast, podcast do site Jovem Nerd,.

A notícia foi confirmada pela irmã do artista em sua conta do Facebook, mas a causa da morte não foi divulgada. O enterro acontecerá em Joinville, Santa Catarina, no domingo (16).

Harald ilustrou a história em quadrinhos Independência ou Mortos, da editora Nerdbooks, e estava trabalhando em um novo livro.

Devastado com a notícia do falecimento do querido Harald Stricker, o “Android HS”, ilustrador, podcaster, nerdcaster. Uma mente afiada e admirável! Um artista inigualável! Que privilégio foi compartilhar bons momentos dessa vida com você, amigo! Obrigado por tudo! RIP — Jovem Nerd (@jovemnerd) August 13, 2020



Fonte: Tecmundo