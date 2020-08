Hariany Almeida coloca silicone nos seios e comemora resultado

Hariany Almeida esteve em dois realities em 2019 e por conta disso ganhou visibilidade nacional, assim atraindo toda a atenção à sua vida pessoal. A goiana agora deu vez à vaidade e resolveu fazer um procedimento estético.

“Deem oi à mais nova siliconada do pedaço. Depois eu conto tudinho pra vocês sobre minha cirurgia“, escreveu Hariany em algumas postagens no Instagram, na ferramenta de Stories, já voltando para casa no sábado (8).

De acordo com Fábia Oliveira, a influenciadora digital deu entrada no Hospital Premium em Goiânia. Antes de colocar os 250ml de silicone em cada seio, a famosa declarou à coluna: “Desde a adolescência eu quero fazer a cirurgia pra colocar prótese. Quando mais nova, isso mexia bastante com a minha autoestima. As coisas melhoraram muito na minha cabeça, mas a vontade continuou. Esperei as coisas amenizarem e o meu médico me dizer quando seria o melhor momento para a operação e o momento chegou”.

Sérgio William Segundo foi o cirurgião plástico responsável e, também na rede social, recebeu uma mensagem de Netto: “Semaninha foi abençoada pra nós“. O DJ atualmente namora Hariany Almeida, que conheceu durante a passagem de ambos em A Fazenda 2019.

Curiosamente, praticamente na mesma época, o DJ Netto resolveu aproveitar os tempos de quarentena para fazer uma ginecomastia. O procedimento corrige o crescimento anormal das glândulas mamárias no homem. Hariany, por sua vez, ainda não exibiu o resultado do procedimento estético.