Hariany surpreende, mostra resultado de silicone e revela lipo

Hariany Almeida usou o seu perfil do Instagram, nesta segunda-feira (10), para publicar uma série de vídeos no Stories. Ela, então, falou sobre suas novas próteses de silicone. Além disso, a ex-BBB confessou que fez uma lipoaspiração para retirar gordura da barriga.

“Não estou me contendo de felicidade! Acabei de fazer minha primeira sessão de drenagem. Estou muito feliz, achei meu peito muito lindo! Estou louca para recuperar logo e mostrar para vocês. Já desinchei bastante. Não estou sentindo dor”, declarou a famosa.

“Também fiz uma mini lipo! Não ia cair na faca e perder a oportunidade de ficar com a barriga retinha!”, completou Hariany na série de vídeos. A ex-BBB colocou próteses de 255 ml de cada lado: “Ficou natural. Só quis ter mais colo”.

Em seguida, Hariany agradeceu os fãs pelas mensagens que recebeu no final de semana. “Quero agradecer a cada um que me mandou mensagem de boa recuperação. Eu fiquei muito inchada e por isso não gravei uma mensagem antes”, completou.

De acordo com Fábia Oliveira, a influenciadora digital deu entrada no Hospital Premium em Goiânia, neste final de semana. Antes de colocar os 250ml de silicone em cada seio, a famosa declarou à coluna: “Desde a adolescência eu quero fazer a cirurgia pra colocar prótese. Quando mais nova, isso mexia bastante com a minha autoestima”.

“As coisas melhoraram muito na minha cabeça, mas a vontade continuou. Esperei as coisas amenizarem e o meu médico me dizer quando seria o melhor momento para a operação e o momento chegou”, comentou.