Haroldo Guimarães conta como se divide entre a carreira de ator e advogado

Haroldo Guimarães se divide entre o trabalho de ator na série Cine Holliúddy, na qual dá vida a Munízio, o melhor amigo de Francisgleydsson (Edmilson Filho), com a carreira de advogado. Haroldo é sócio de um escritório de advocacia em Fortaleza e ainda leciona em faculdades na capital cearense.

“Sempre fui uma pessoa que faz mil coisas ao mesmo tempo. Agora, por exemplo, além do trabalho, estou cursando a graduação em História na Universidade Estadual do Ceará. A verdade é que o Direito permitiu que eu realizasse o sonho de ser ator. É uma carreira instável, que requer muito investimento. Costumo dizer que sou um ator bem humildezinho, mas, como advogado, finjo ser muito importante”, comentou ele, bem-humorado, em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

Haroldo Guimarães ainda ressaltou as semelhanças entre a atuação e exercer o direito. “Ao preparar uma petição, sinto que estou fazendo o mesmo trabalho de quando estou estudando para algum personagem. Além disso, acho que é muito parecido o trabalho de convencimento do advogado, ao defender uma tese”, pontou o cearense.

O intérprete de Munízio é amigo de longa data do ator e protagonista de Cine Holliúdy, Edmilson Filho. Os dois se conheceram ainda nos tempos de colégio e, em 1993, venceram juntos um concurso de humor em Fortaleza.

“Eu tinha 16 anos. Esse foi o pontapé inicial da minha carreira artística. Depois disso, fui estudar Direito e o Edmilson focou no taekwondo (esporte em que é tricampeão brasileiro). Após alguns anos, o Halder Gomes (cineasta) nos chamou para fazer um curta e topamos. Acabou sendo o protótipo do que se tornou o Cine Holliúdy”, revelou.