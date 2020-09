HBO Max vai exibir especial com elenco de Um Maluco no Pedaço

O elenco da icônica série Um Maluco no Pedaço vai se reunir em um especial na HBO Max para comemorar o 30° aniversário da série. A reunião será gravada em 10 de setembro e está prevista para ir ao ar em novembro, perto do feriado norte-americano do Dia de Ação de Graças.

O episódio especial vai contar com a presença de Will Smith e nomes do elenco original como Tatyana Ali, Karyn Parsons, Joseph Marcell, Daphne Maxwell Reid, Alfonso Ribeiro e DJ Jazzy Jeff. O elenco também se reuniu em abril para a série de Will Smith no Snapchat, “Will From Home” (Will de casa, em Português).

Everett Collection/Reprodução

Exibida originalmente pela NBC de 1990 a 1996, a série tem todas as suas temporadas na HBO MAX. No Brasil, a produção foi exibida nos anos 2000 pelo SBT e virou um enorme sucesso.

Essa não é a primeira vez que o serviço vai lançar um especial com os atores de uma série famosa. Uma reunião de Friends estava prevista para entrar na grade de conteúdo da plataforma, mas a gravação foi adiada devido à Covid-19.

O serviço também anunciou a reunião do elenco de The West Wing para a encenação teatral de um episódio do seriado.

Ainda não há previsão para a estreia da plataforma no Brasil.