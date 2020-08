Helô Pinheiro dribla a quarentena para rever a família e desabafa

Estamos desde março passando por uma quarentena geral no Brasil, devido ao fato de estarmos vivendo a pandemia do novo coronavírus. Mesmo com tudo, Helô Pinheiro arrumou um jeito de driblar o isolamento social, para ver seus familiares.

Tudo começou quando a eterna garota de Ipanema foi visitar uma de suas netas, Manuella, que é fruto do casamento entre Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli. A beldade apareceu com a criança, ambas usando máscara e desabafou: “Depois de 5 meses matando as saudades da minha netinha Manu. Desejo que tudo isso passe logo para que eu possa beijar, abraçar e pegá-la no colo“.

“Muito dificíl ficar perto sem poder tocá-la, mas pelo menos vê-la sorrindo, se divertindo, aqueceu meu coração, e transbordei de amor“, prosseguiu a matriarca da família, revelando seu lado vovó coruja. A esposa de Tralli comentou: “Minhas maravilhosas! Amo vocês“.

Na noite de segunda-feira, Helô revelou que reuniu a família para um encontro de Dia dos Pais, homenageando o marido. Os presentes apostaram em looks jeans e máscaras iguais. A mãe de Ticiane Pinheiro descreveu o momento: “Depois de tanto tempo de distância .Na comemoração ao Dia dos Pais nos reunimos mesmo com certo afastamento mas matando a saudade por estar perto dos filhos .Deus ainda nos deu essa oportunidade e temos que seguir as regras para aos poucos estar com a família toda reunida“.

Se já não bastasse, a famosa também foi comemorar o aniversário de uma amiga, num salão de cabeleireiro, mas dessa vez apenas usando uma proteção de acrílico na região da boca.

