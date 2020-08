Henri Castelli comemora retorno de Flor do Caribe

O ator Henri Castelli comemorou com entusiasmo o anúncio da reprise de Flor do Caribe, novela das 18h que foi exibida pela Globo em 2013. A trama vai voltar ao horário no lugar de Novo Mundo (2017) e fazer parte da grade especial da emissora, fato que tem sido motivo para festejar de boa parte do elenco, além dos inúmeros fãs da história.

“Flor do Caribe está de volta! Novela do genial Walther Negrão que eu tive muito orgulho de fazer! Que alegria poder dividir com vocês novamente esse trabalho, que fizemos com muito amor e carinho“, afirmou Henri.

O folhetim faz parte do núcleo de Jayme Monjardim, com direção geral de Leonardo Nogueira. A reapresentação de Flor do Caribe só vai acontecer devido à paralisação dos Estúdios Globo, por conta da pandemia do novo coronavírus.

Protagonizada por Grazi Massafera, a trama de 159 capítulo traz como as suas principais locações as praias da Pipa, Baia Formosa, Dunas do Rosado, Genipabu e Natal, no Rio Grande do Norte.

A novela contou com uma grande time de atores, dentre eles: Bruno Gissoni, Débora Nascimento José Loreto, Ailton Graça, Laura Cardoso, Thiago Martins, Ângela Vieira, Juca de Oliveira e Igor Rickli.

