Henri Castelli fala sobre expectativa para reprise de Flor do Caribe e relação com elenco

A Globo marcou para o dia 31 de agosto a estreia da edição especial de Flor do Caribe, no horário das 18h. A volta da novela de Walther Negrão, originalmente exibida em 2013, tem sido aguardada ansiosamente não só pelo público como também pelo elenco que fez parte da produção, como é o caso de Henri Castelli.

O ator que protagonizou a trama ao lado de Grazi Massafera não escondeu a expectativa para revisitar a história. “Estou muito feliz que vamos ter a oportunidade de ver de novo, pois é uma novela linda“, afirmou ele à coluna de Carla Bittencourt, do jornal Extra.

Henri ainda revelou que mantém contato com os demais colegas de elenco. “Fizemos com muito amor e carinho, foi um trabalho abençoado. Temos grupos no WhatsApp desse elenco até hoje, formamos uma família mesmo“, comentou.

O folhetim faz parte do núcleo de Jayme Monjardim, com direção geral de Leonardo Nogueira. A reapresentação de Flor do Caribe só vai acontecer devido à paralisação dos Estúdios Globo, por conta da pandemia do novo coronavírus.

A trama de 159 capítulos traz como principais locações as praias da Pipa, Baia Formosa, Dunas do Rosado, Genipabu e Natal, no Rio Grande do Norte.

A novela contou com uma grande time de atores, dentre eles: Bruno Gissoni, Débora Nascimento José Loreto, Ailton Graça, Laura Cardoso, Thiago Martins, Ângela Vieira, Juca de Oliveira e Igor Rickli.