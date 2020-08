Henrique Fogaça detona cultura do cancelamento e chama todos de babacas

Um dos jurados do MasterChef Brasil, programa culinário da Band, Henrique Fogaça foi entrevistado pela colunista Fábia Oliveira e abriu o jogo sobre diversos assuntos, entre eles, a “cultura do cancelamento”, que exclui pessoas famosas que tomam atitudes duvidosas.

Logo no início da entrevista, ele foi questionado sobre sua “fama de mau” e se explicou: “Bom, a fama de mau é o que a televisão mostra. Da mesma forma que eu sou no MasterChef, eu sou com as pessoas nas ruas. Sou uma pessoa comum e as pessoas criaram essa fama de mau”.

“Mas eu não sou. Eu sou justo. Eu avalio, falo o que eu penso e sempre trazendo a verdade. Talvez a forma com que eu falo parece ser mau. Mas eu sou do bem (risos). Eu entendi e entendo. Mas o que eu sou mesmo é transparente”, ressaltou.

Em seguida, foi questionado sobre os ataques de pessoas que o odeia e ele foi direto: “Acho uma cambada de babacas, trouxas e idiotas que ficam atrás dos computadores destilando odinho pela sua pura e total incompetência de ser uma pessoa produtiva, feliz, trabalhadora e profissional”.

“Com certeza esses haters são pessoas frustradas, olhando a vida alheia. Existem vários tipos de haters, mas eu não estou nem aí. Não ligo”, disparou. Com relação à religião, limitou-se a dizer: “Eu acredito em Deus. Deus para mim é o céu, a lua, o sol, a energia, a verdade e é o amor”.

“Deus está no coração e o meu discernimento das coisas e da vida. Ser honesto, ser honesto com os seus sentimentos, a sua conduta de vida, suas relações e com seu trabalho. Não fazer mal para outros e a si mesmo. Cada um tem o seu Deus na sua concepção”, disse ainda.

Por fim, sobre “quem é Henrique Fogaça”, ele destacou: “Henrique Fogaça sou eu! Com 46 anos de idade, nasci em Piracicaba. Sou cozinheiro, roqueiro e skatista. Pai da Olivia, João e Maria, que procura ter boas relações com as pessoas e fazer o melhor. Um homem que ama moto, os animais e tatuagens também. Esse sou eu!”.