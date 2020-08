História de Flordelis foi contada em filme com Bruna Marquezine e atores da Globo

A história da deputada federal Flordelis (PSD-RJ), apontada pela polícia como mandante do assassinato do marido, foi retratada em um filme com Bruna Marquezine e grande elenco de estrelas da Globo em 2009.

A produção contou com Cauã Reymond, Alinne Moraes, Reynaldo Gianechinni e várias outras estrelas, contando a história por trás da adoção de dezenas de jovens vulneráveis que ela levou para casa. Entre eles, estava o seu marido assassinado.

O filme contava com depoimentos fictícios, interpretados pelos atores, na pele dos filhos da famosa, cuja intenção, segundo ela, era afastar crianças e adolescentes das drogas e do crime. Dez anos depois, o crime bárbaro aconteceu em sua casa.

O pastor Anderson do Carmo, que chegou a ser namorado de uma das filhas biológicas de Flordelis, quando ainda era um dos filhos adotivos, foi executado com mais de 30 tiros em 16 de junho de 2019 e nove filhos da cantora foram presos.

Agora, a polícia descobriu que a própria Flordelis, que chegou a chorar no velório, foi a mandante, mas ela pôde ser presa por causa da imunidade parlamentar. Nesse caso, apenas flagrantes de crimes inafiançáveis são passíveis de prisão.

“A investigação demonstrou que toda aquela imagem altruísta e de decência era apenas um enredo para alcançar a posição financeira e política”, disse o delegado Allan Duarte, da Delegacia de Homicídios de Niterói, segundo informações do G1.

Além de Bruna Marquezine, Letícia Spiller, Deborah Secco, Fernanda Lima, Marcello Antony, Rodrigo Hilbert e Letícia Sabatella também participaram da produção, mas nenhum dos atores recebeu cachê para trabalhar no longa.

Para eles, foi informado que o lucro da bilheteria seria investido na compra de uma casa para Flordelis e os filhos.