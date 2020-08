História: Entenda o governo João Goulart em 4 tópicos

Presente em muitas provas de vestibular e no ENEM, na parte de história, claro, João Goulart foi um importante político brasileiro que viveu momentos conturbados, sobretudo antes do período conhecido como ditadura militar.

Fique por dentro de quatro tópicos importantes acerca de seu governo e todo o contexto em torno dele.

Quem foi João Goulart?

João Belchior Marques Goulart, também conhecido como Jango, foi o 24° presidente do Brasil. Nascido no Rio Grande do Sul em 1919, estudou direito e formou-se aos 20 anos, porém não chegou a exercer a profissão, pois cuidava dos negócios da família no ramo agropecuário.

João Goulart, entrou na vida pública graças a sua grande amizade com Getúlio Vargas. Ambos nasceram na mesma cidade e por isso foram grandes amigos.

Carreira política

Jango lançou-se a candidato a deputado em 1946 e a senador em 1947. Mudou-se para o Rio de Janeiro em 1952 aumentando sua popularidade.

Em 1953 no segundo governo de Getúlio Vargas, João Goulart torna-se ministro do trabalho. Dentre suas ideias estava dobrar o salário mínimo.

Depois da morte de Getúlio, João Goulart foi vice-presidente do Brasil, sendo Juscelino Kubitschek o presidente em 1956. Nas eleições seguintes Jango volta a ser vice presidente mas dessa vez ao lado do presidente Jânio Quadros.

João Goulart na presidência

João Goulart chegou a presidência após a renúncia de Jânio Quadros seis meses após assumir o cargo. Foi um período bem conturbado, devido a crise econômica e um enorme endividamento do país.

Mesmo diante desse cenário e a constante insatisfação dos militares, João Goulart começou diversas reformas entre elas:

Agrária

Educacional

Bancária

Jango, ainda passou por um plebiscito em 1963 onde foi decidido pelo regime presidencialista no Brasil, ao invés do parlamentarismo.

Golpe

O cenário político brasileiro já flertava com o golpe desde a Era Vargas. Devido os interesses estrangeiros, uma onda de radicalização tomou conta do país, além de boa parte dos meios de comunicação fomentarem o clima antigoverno

Com toda essa pressão em 1964 os grupos conservadores derrubam João Goulart, após rebeliões por parte dos militares. Jango acaba entregando o poder, para não gerar atitudes ainda mais radicais.

Logo após isso, Castello Branco assume o país e o período conhecido como Ditadura Militar começa. É um dos períodos mais duros e sombrios da história do Brasil.

E então, o que achou de nosso resumão sobre João Goulart?

Não deixe de ler também outro artigo para ajudar em seus estudos: 10 filmes essenciais para você estudar História Geral

Fonte: Notícias Concursos