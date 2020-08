Homem atrapalha repórter e grita contra Bolsonaro ao vivo no Encontro

Um homem invadiu uma entrada ao vivo do Encontro, da Globo, nesta quinta-feira (27). A repórter acabou sendo atrapalhada pelo invasor, que disparou contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

No matinal, Luiza Zveiter mostrava as filas que se formaram em frente a uma agência da Caixa Econômica Federal, no Rio de Janeiro. No entanto, enquanto a repórter conversava com Fátima Bernardes, um homem apareceu na frente da câmera e gritou: “Fora Bolsonaro”.

“É, as pessoas estão assim, nervosas, enfim…”, declarou a repórter, que chegou a ficar alguns segundos sem conseguir falar, por causa do susto. Em seguida, ela apareceu mudando a direção da câmera para que ele não aparecesse mais.

Antes disso, ao chamar a jornalista para falar sobre o assunto no Encontro, Fátima destacou: “O brasileiro vem sendo colocado à prova mesmo, tem realmente muitas filas para questões simples e básicas, que deveriam ser, como receber o auxílio emergencial”.

“Desde que começaram os efeitos da pandemia do coronavírus no Brasil, e os um dos efeitos dele foi o isolamento social, começou uma corrida pelo auxílio emergencial, e filas muito longas começaram a se formar em frente às agências da Caixa Econômica Federal“, completou a apresentadora.

No Twitter, alguns telespectadores observaram os gritos do invasor contra Bolsonaro. “Um prêmio por favor ao cara que gritou FORA BOLSONARO ao vivo no Encontro, Programa da Fátima agora”, disse um.

“E o ‘fora Bolsonaro’ que entrou agora ao vivo no Encontro com a Fátima Bernardes”, comentou outro. “Acho muito sem educação interromper um jornalista na rua, mas amei o fora Bolsonaro agora do moço ao vivo na reportagem no programa da Fátima”, opinou um terceiro.

Indignado, homem invade link e grita contra Bolsonaro no #Encontro pic.twitter.com/ZOikvYqPM5 — RD1 – . e Famosos (@rd1oficial) August 27, 2020