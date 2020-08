Homem atrapalha repórter e xinga ao vivo em telejornal da Globo

Um homem invadiu uma entrada ao vivo do SP1, da Globo, nesta quinta-feira (20). A repórter acabou sendo atrapalhada pelo invasor – que soltou gritos de “Dória lixo” – e não conseguiu terminar a notícia que estava passando.

Direto de Osasco, Sabina Simonato noticiava sobre a movimentação na cidade e as mudanças de fases que envolvem a reabertura do comércio pelo Governo do Estado. “Afinal de contas o pessoal está achando que está em qual fase, hein?”, questionou César Tralli.

A repórter, então, afirmou: “Ai, Tralli, que pergunta difícil, poderia me dar outra pergunta. Eu vou ser muito sincera para vocês. Ninguém sabe direito em que fase está. Esse vai e volta deu um tilt na cabeça do pessoal”.

Enquanto a jornalista explicava o assunto, um homem com uma máscara de emojis de fezes e o nome Dória tentava aparecer na câmera. Ele ainda apontava para o acessório. Sabina chegou a olhar o rapaz, mas preferiu continuar.

“Aqui no Centro, por exemplo, você vê ali as lojas funcionando, como se estivessem na fase…“, disse a repórter, que perdeu a concentração e não conseguiu terminar, após os gritos do homem contra o governador de SP. “Desculpa, tem um pessoal aqui falando, Tralli”, completou Sabina Simonato, que teve seu link cortado pela Globo.

Apresentador do SP1, César Tralli tocou o telejornal e explicou rapidamente ao público o que aconteceu: “Ela estava falando e alguém, infelizmente, atrapalhou”.

Mais um idiota atrapalhando o trabalho dos repórteres. Lamentável!

A Sabina Simonato é uma lady. Mas tá na hora de algum reporter dar uma microfonada não cabeça destes palhaços. #SP1 #sabinasimonato #redeglobo @redeglobo pic.twitter.com/YoVSEkcWxQ — Audiência (@Audiencia_br) August 20, 2020