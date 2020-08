Homem quebra todos os perfumes da Natura por causa de Thammy Miranda

A escalação de Thammy Miranda para a campanha de Dia dos Pais da Natura continua causando polêmica entre muitos brasileiros e um rapaz decidiu tomar uma atitude drástica.

Ele teria comprado mais de R$ 500,00 em produtos e gravou um vídeo quebrando todos eles, como forma de boicote, alegando que a marca em questão “é do demônio”.

“Aqui é um Kaiak. A Natura vem com uma propaganda e, para mim, se não está com Jesus, eu não vou fazer parte disso. Propaganda ridícula do Dia dos Pais”, disparou.

“Eu sempre comprei Natura e só aqui tem R$ 500,00 em perfume. Mas peguei nojo. Muito sem Deus não é nada, e para mim o pouco com Deus é muito”, completou, em tom de revolta.

Nos comentários, o vídeo acabou virando piada, já que, quebrando ou não, a marca faturou com a compra de todos os produtos em questão.

“Não boicotou nada, só deu dinheiro”, disparou um internauta. “Imaginem só quando ele descobrir que quando a gente compra alguma coisa de uma empresa, ela lucra com isso”, brincou outra.

Confira: