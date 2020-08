Honda trabalha em moto elétrica Super Cub com bateria removível

Mais de 11 anos após apresentar a versão conceitual da Super Cub elétrica, a Honda pode estar finalmente pensando em produzir a motocicleta movida a eletricidade. É o que revela uma patente da montadora japonesa tornada pública no último mês de julho, pelo site Free Patents Online.

Registrada originalmente em 2018, a patente mostra, entre outras coisas, o design da caixa de bateria, montada na parte inferior da moto, facilitando a distribuição do peso. Além disso, os desenhos revelam como ela pode ser removida, bastando incliná-la para o lado.

Com este sistema de remoção, o usuário da moto elétrica da Honda poderia retirar a bateria e levá-la para carregar na tomada do escritório, durante o expediente, ficando pronta para ser usada na volta para casa. Outra possibilidade é transportar uma bateria extra durante a viagem e substituí-la quando necessário, ganhando autonomia.

A patente é focada no design da bateria e na facilidade de remoção.Fonte: Free Patents Online/Reprodução

A patente, intitulada “Estrutura de Bateria para Veículos Elétricos”, é focada somente no método de remoção da bateria. Por isso, não há qualquer menção ao motor elétrico e a outros detalhes do veículo, que traz um design diferente de outras scooters elétricas, cujas baterias normalmente são colocadas abaixo do assento.

Modelo retrô tem mais de 100 milhões de unidades vendidas

A versão a combustão da Honda Super Cub é produzida desde 1958, em diversas variantes, como a C50, C70 e C100. A montadora registra mais de 100 milhões de unidades comercializadas em todo o mundo, levando o modelo a se tornar o veículo a motor mais produzido da história.

Ela teve a sua primeira versão elétrica apresentada em 2009, durante o Salão de Tóquio, como modelo conceitual, batizado de EV-Cub, que nunca chegou a ser produzido, apesar dos rumores à época.

Com a revelação da patente, novas especulações começam a surgir, mas até o momento, a montadora não deu nenhuma informação sobre a produção da Cub elétrica.



Fonte: Tecmundo