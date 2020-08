Hospital Help abre mais de mil vagas!

Veja os empregos em Campina Grandes disponíveis em entrevista realizada hoje (11) com Dalton Gadelha, médico e, por conseguinte, chanceler da Facisa. O especialista mencionou informações importantes sobre novo hospital de Campina Grande.

Para tanto, as inscrições devem ser abertas diretamente no portal do Help.

Empregos em Campina Grande para Help: Confira!

As vagas são para o novo Hospital de Ensino e Laboratórios de Pesquisa (Help) de Campina Grande. Em entrevista ao rádio, o médico disse que haverá a quantidade de 1.500 funções diretas disponíveis.

São empregos nas áreas de saúde. Confira demais informações, abaixo!

Empregos diretos

São 1.500 vagas para funções diretas. Trata-se de uma hospital de ensino e laboratório específico. De acordo com o médico Dalton, o hospital manterá sua preocupação com pesquisas e buscará reposicionamento ao atendimento médico de Campina Grande.

Além disso, o Help contará com atendimento de vários médicos, em diversas especializações.

O chanceler também reforçou, portanto, a informação de que estão em primeira fase de seleção, disponibilizando os serviços de 28 ambulatórios, além do Centro de Pesquisa e Tratamento da Hipertensão Arterial, bem como o bloco de cirurgia de ambulatório.

Serão mais de 17 especializações em serviços ambulatoriais, em primeiro momento.

