Host: filme de terror gravado no Zoom vira febre na internet

Para quem está com saudades de um filme inédito em 2020, o terror Host pode servir como um alívio. Gravado em videochamada, o filme de terror feito no Zoom tem 57 minutos e é o primeiro grande filme da pandemia. Segundo o produtor Rob Savage, a ideia surgiu por conta do tédio do confinamento.

Na madrugada do dia 21 de abril, Savage se reuniu com um grupo de amigos para falar de um barulho que estava ouvindo no sótão de sua casa. Ele queria que os outros acompanhassem enquanto ele investigava a origem dos sons. Só que se tratava de uma pegadinha, que assustou os colegas e viralizou no Twitter. Confira:

I’ve been hearing strange noises from my attic, so I called a few friends and went to investigate… pic.twitter.com/CxmJAf44ob — Rob Savage (@DirRobSavage) April 21, 2020

Rapidamente, diversos estúdios curtiram a ideia e Savage se comprometeu de entregar uma versão roteirizada e aprimorada da história. Ele pediu 12 semanas para terminar o projeto, que estreou virtualmente há pouco mais de 15 dias na plataforma on demand Shudder.

Na história, 6 amigos começam a chamada com a presença de uma médium para invocar espíritos. Quando a paranormal perde a conexão, eventos estranhos começam a acontecer.

“A interação entre os atores parece real, como se estivéssemos realmente assistindo a um grupo de amigos enfrentando perigos sobrenaturais”, escreveu o crítico Benjamin Lee, no The Guardian.

“É bom ver que o primeiro filme de terror a abordar especificamente nossas circunstâncias atuais infernais é tão despretensioso e organizado”, analisou Simon Abrams, do RogertEbert.com.

Confira o trailer de Host:

Para deixar as reações mais naturais, os atores não receberam completamente o roteiro. Assim, eles não sabiam exatamente o que aconteceria com a pessoa do outro lado da tela. As filmagens duraram 5 dias e foram os próprios artistas que prepararam os cenários, a maquiagem e tudo o que era necessário para a produção ser finalizada.

A repercussão está sendo tão positiva que um lançamento em cinemas do Reino Unido está nos planos dos produtores. Já o diretor Sam Raimi (Homem-Aranha e Evil Dead) assinou contrato para produzir o próximo filme de Rob Savage e do coprodutor Jed Shepherd.