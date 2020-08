HPE lança laboratório 5G para clientes e parceiros

Visando acelerar a adoção do 5G e oferecer experiência prática em um ambiente de teste ao vivo, a Hewlett Packard Enterprise (HPE) anunciou o lançamento do HPE 5G Lab, no qual empresas de telecomunicações e parceiros podem validar e integrar soluções de rede. O laboratório está localizado em Colorado, nos Estados Unidos.

De acordo com a empresa, a iniciativa tem o objetivo de auxiliar outras companhias na construção de suas redes 5G com plataformas abertas nativas da nuvem que utilizam componentes modulares de software e hardware de diferentes fornecedores, permitindo a implantação de novos serviços com mais rapidez, segurança e flexibilidade.

Phil Mottram, vice-presidente e gerente geral de Comunicações e Soluções de Mídia da HPE, explica: “Governos e operadoras de telecomunicações em todo o mundo procuram as tecnologias 5G abertas como uma oportunidade de se afastar de vários fornecedores que levantaram preocupações fundamentais sobre segurança, resiliência e diversificação de mercado.”

“Com o lançamento do HPE 5G Lab, todas partes interessadas podem testar novas soluções inovadoras com confiança e garantir que estejam prontas para adoção em massa.”

Phil Mottram, vice-presidente e gerente geral de Comunicações e Soluções de Mídia da HPE.Fonte: Reprodução

Colaboração industrial

Disponível mundialmente para clientes e parceiros por acesso remoto, o HPE 5G Lab inclui o fornecimento de equipe para gerenciar e operar o ambiente de laboratório, além de ajudar na integração e em testes. A empresa também salienta que ele está totalmente operacional.

Atestando a qualidade das soluções, Alex Quach, vice-presidente da Intel, avalia: “Por meio de nosso trabalho com o ecossistema, como esforços com a HPE em seus laboratórios 5G no HPE Telco Blueprints baseado no processador escalável Intel Xeon e investimento contínuo em nosso portfólio incomparável de infraestrutura de rede 5G, pretendemos ajudar nossos clientes a acelerarem a entrega e a implantação de suas Soluções 5G do núcleo à borda.”

“A promessa de inovações de 5G abertas só acontecerá com uma forte colaboração da indústria”, finaliza o executivo.