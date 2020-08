Huawei: HarmonyOS 2.0 chega em breve para PCs, tablets e relógios

A fabricante Huawei deve anunciar ainda em 2020 o HarmonyOS 2.0, a primeira grande atualização do sistema operacional desenvolvido pela própria empresa. A informação ainda não é oficial, mas tem circulado pela rede social chinesa Weibo acompanhada de imagens da suporta logo da nova versão.

De acordo com as postagens, o Harmony OS 2.0 (chamado de HongMeng OS na China) será compatível com smartwatches, PCs e tablets, além de dispositivos que já suportam a plataforma, como televisores.

A suposta logo da nova versão do HarmonyOS.Fonte: HuaweiCentral

A versão mais aguardada, entretanto, deve ficar de fora. O HarmonyOS 2.0 para celulares deve ficar apenas para uma versão posterior da plataforma, provavelmente anunciada só em 2021. Por enquanto, smartphones da Huawei devem continuar com a versão de código aberto do Android, que não permite o uso de aplicativos do ecossistema da norte-americana, apostando em alternativas caseiras para serviços e ferramentas.

A Huawei é atualmente uma das maiores fabricantes do mundo em smartphones, principalmente pelo crescimento no mercado chinês. Porém, as proibições do governo dos Estados Unidos continuam e estão obrigando a companhia a investir em alternativas próprias para antigos laços comerciais, o que envolve até a fabricação de processadores.

Caso realmente exista, a confirmação do HarmonyOS 2.0 acontecerá durante a Huawei Developer Conference 2020, evento confirmado para acontecer na China entre os dias 10 e 12 de setembro.