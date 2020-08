Huawei Watch Fit deve ser lançado com bateria para 10 dias

Um vazamento divulgado no Twitter mostrou as possíveis especificações do próximo smartwatch da Huawei. De acordo com o perfil Sudhanshu, o Huawei Watch Fit terá um display AMOLED de 1,64 polegadas e uma bateria com 10 dias de duração.

Outras especificações incluem ainda sensores como GPS, frequência cardíaca, acelerômetro, barômetro e sensor de luz ambiente. Na Europa, o relógio inteligente deve custar 119 euros.

So guys here are the official press renders of HUAWEI Watch Fit in all 4 colors, along with its full specifications and price

-1.64 inch AMOLED display with 456 x 280 pixel res.

-5ATM Water Resistance

-Sensors: Heart rate, Accelerometer, Ambient light, GPS, Barometer

