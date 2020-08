Hugo Moura revela que filha veio no “susto” e fala de paternidade

Hugo Moura participou de bate papo especial do Gshow pelo Instagram e fez revelações sobre a paternidade. Casado com Deborah Secco e pai de Maria Flor, de 4 anos, o ator confessou que passou por mudanças desde que a filha nasceu.

“A gente já teve várias fases. A Maria já foi super quietinha, depois começou a achar que tem responsabilidades e pode escolher as coisas. Já teve fase que queria só a mamãe ou só o papai. Todo dia é uma fase diferente. Ela está sempre me ensinando e me mostrando o caminho”, declarou ele.

Ser pai aos 23 anos – agora ele tem 29 anos – não estava em seus planos, porém ele sempre teve um desejo pela paternidade: “Falava que ia ter filho, não sabia se ia ter mãe para ele [risos]. Eu sempre quis adotar, engravidar nunca esteve nos meus, nos nossos planos. Não era esperada [a gravidez], mas se mostrou muito assertiva no momento”.

Ainda na entrevista, Hugo Moura falou como a paternidade o ajudou a olhar para suas referências com mais carinho. “Quando a gente é pai, entendemos que nossos pais são também crianças crescidas. Comecei a ter mais empatia com os erros do meu pai, do meu padrasto, da minha mãe”, disse.

O famoso também comentou sobre a tão conhecida “culpa” que ainda ronda muita gente: “Eu me culpava muito no começo porque me achava egoísta, queria ficar em casa e descansar. Eu pensava ‘minha mãe, pai, padrasto davam conta’ e eu também tenho que dar. A culpa nasce muito daí”.