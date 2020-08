Ibrahimovic no Benfica? Ex-jogador sueco sugere desafio e projeta dupla entre artilheiro e Jorge Jesus

O Benfica de Jorge Jesus tem planos ambiciosos para a próxima temporada. Tirou o lateral Gilberto do Fluminense, está a detalhes de anunciar Everton ‘Cebolinha’, do Grêmio, e ainda sonha com Edinson Cavani. Mas há quem sonhe com um nome ainda maior que todos esses: Zlatan Ibrahimovic.

Não, o atual artilheiro do Milan não é especulado nos bastidores, mas foi desafiado a atuar no Benfica por um ex-jogador sueco. Stefan Schwarz, meio-campista com passagem pelos Encarnados entre 1990 e 1994, desafiou Ibra a encerrar a carreira em Portugal.

“Quem não gostaria de ver Zlatan encerrar a carreira no Benfica e, assim, terminar com estilo? Venha, aproveite e deixe que os torcedores portugueses apreciem sua competência e qualidade. Nem que seja apenas por um ano”, escreveu Schwartz, em suas redes sociais.

O ex-jogador sueco, que assim como Ibrahimovic também atuou pelo Malmo, até brincou com a possibilidade de ver o atacante, estrela por onde passa, ao lado de Jorge Jesus.

Ibrahimovic comemora gol diante do Cagliari Giuseppe Cottini/NurPhoto via Getty Images

“Consigo ver dois teimosos que querem sempre o máximo nos treinos e nos jogos. É o meu desejo. Será possível”, desafiou o ex-jogador, hoje com 51 anos.

Apeasr do desejo, é muito provável que Ibrahimovic permaneça no Milan na próxima temporada. O jogador tem negociações adiantadas por um novo contrato, de uma temporada e com salários maiores do que recebe atualmente. Com o camisa 21, o clube italiano se recuperou na temporada e garantiu vaga na Liga Europa.