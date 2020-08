Ideia legislativa que pede prorrogação do auxílio emergencial vai para Comissão de Direitos Humanos

Nesta segunda-feira, 10 de agosto, ideia legislativa alcançou mais de 68 mil apoios no portal e-Cidadania. Com o número, a ideia legislativa tem mais que o triplo necessário para ser analisada pela Comissão de Direitos Humanos. Se a comissão der parecer favorável, a ideia será discutida pelo Senado como Projeto de Lei (PL).

De acordo com o Senado Notícias, a ideia foi publicada no dia 29 de julho. Em dois dias, conseguiu a quantidade necessária para ser analisada. Normalmente, a ideia legislativa teria quatro meses para obter o mínimo de apoio necessário, ou seja, o prazo venceria apenas em novembro.

A ideia legislativa apresentada por conta de canal do Youtube fala sobre benefícios do governo. O autor afirma que a situação da pandemia do novo coronavírus atualmente está ainda mais grave que antes em alguns locais do Brasil. Por isso, o texto defende que o auxílio emergencial seja pago até 31 de dezembro de 2020 ou até que seja criada uma vacina contra a covid-19.

Qualquer cidadão brasileiro pode propor uma ideia legislativa no e-Cidadania. Basta fazer o cadastro e entrar na página das Ideias Legislativas e, por fim, enviar a proposta. A ideia legislativa fica aberta durante quatro meses. Se conseguir 20 mil apoios, é encaminhada à Comissão de Direitos Humanos e vira sugestão legislativa. Se for aprovada, vira Projeto de Lei e é analisada por senadores.

Atualmente, o governo cogita prorrogar o auxílio emergencial até março de 2021, mas com parcelas menores que R$ 600.