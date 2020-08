Ídolo do Santos, Pepe lança produtos para imortalizar sua história no futebol

Um dos maiores ídolos do Santos, José Macia, o Pepe, lançará no mês de agosto uma linha de produtos licenciados com a sua nova marca: Pepe 122 km/h. O intuito é imortalizar a sua trajetória no futebol, disponibilizando produtos relacionados a algum momento marcante do ex-atacante.

“Nunca é tarde para realizar um sonho. Mas sonhos só se concretizam se houver trabalho, dedicação e amor. Hoje, compartilho essa imensa alegria de mais um sonho realizado com vocês, lançando os produtos licenciados da minha nova marca Pepe 122 km/h e contando as histórias inesquecíveis de toda a minha carreira”, disse o craque.

O nome foi baseado em um estudo do Professor de Educação Física Júlio Mazzei, na época preparador físico da equipe do Santos, e feito para medir a potência do chute da perna esquerda de Pepe. E, assim, ficou imortalizado: o “Canhão” fazia a bola atingir impressionantes 122 km/h de velocidade.

As peças, que serão lançadas aos poucos, contam histórias colecionadas ao longo da carreira do ídolo. Cada uma vai relembrar algum momento marcante: um jogo antológico, o gol mais importante, o título inesquecível, uma vitória extraordinária e outras proezas no futebol.

O lançamento dos primeiros produtos está previsto para ocorrer dez dias antes do Dia dos Pais. Um deles é um kit com três canecas-vídeo. Cada uma “conta” um trecho da partida Santos 7 x 6 Palmeiras, no Pacaembu, em 6 de março de 1958. As equipes paulistas protagonizaram um clássico cheio de emoção. Pepe marcou três gols em um jogo de muitas viradas. Cada caneca contém um QR Code, onde o próprio Ídolo conta partes dessa história em vídeos.