Evento ao vivo pelo canal oficial do campus no Youtube está marcado para as 19 horas.

Nesta terça-feira, 1º de setembro, o Campus Penedo do Instituto Federal de Alagoas (Ifal) completa 10 anos de atuação. A data será comemorada com um evento ao vivo no YouTube para reunir, de forma on-line, quem atualmente integra a comunidade do Ifal Penedo e pessoas que fizeram parte da instituição desde 2010. A comemoração está marcada para começar as 19h e resulta do trabalho da comissão encarregada de planejar e executar as ações alusivas a essa primeira década de existência do campus na cidade ribeirinha do Baixo São Francisco.

“Antes da pandemia, a ideia era fazer um evento comemorativo presencial com estudantes, egressos, pessoas que já trabalharam no campus, servidores mais antigos e atuais. No entanto, com o cenário de isolamento social, tivemos que replanejar nossas ações. Montamos então uma comissão formada por docentes e técnicos administrativos e começamos os trabalhos em meados de maio”, explica a presidente da Comissão dos 10 Anos, Selma Bezerra.

A primeira atividade foi a realização do concurso para escolha da logo dos 10 anos, cuja arte vencedora é de autoria do ex-aluno Tacio de França Lopes, egresso do curso técnico em Açúcar e Álcool (Turma 2014). A marca escolhida reúne elementos que compõem a cultura penedense e alagoana e que refletem a identidade do Ifal Penedo. Desde julho que o campus vem utilizando-a, de forma complementar à logo oficial, em documentos, materiais institucionais e, principalmente, em publicações nas mídias sociais.

“Outras duas ações planejadas foram a construção de um vídeo que contasse um pouco da história de nosso campus e a produção de um livro memorial também sobre esses 10 anos de existência de forma mais detalhada”, informa a professora Selma, acrescentando que as pesquisas documentais, de imagens e entrevistas para embasar o vídeo e o livro foram iniciadas em junho. “Além disso, destacamos a contribuição dada para a realização da gincana estudantil ‘Campus Penedo: 10 anos de educação pública, gratuita e de qualidade’, proposta pela equipe pedagógica”, completa.

O vídeo sobre o histórico de implantação do Ifal Penedo será lançado na live desta terça-feira, no canal oficial do campus no YouTube. O evento comemorativo on-line contará também com apresentações musicais remotas de estudantes, homenagens e depoimentos de quem fez e faz parte da instituição de ensino, que há uma década segue garantindo o acesso à educação profissional e tecnológica e colaborando para o desenvolvimento socioeconômico de Penedo e região. “Fica o convite para que todas e todos venham celebrar conosco esse momento de alegria”, finaliza a presidente da comissão.

Assessoria IFAL