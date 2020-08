Imãs no novo iPhone 12 podem indicar novo carregador wireless

Imagens vazadas pelo usuário EverythingApplePro no Twitter mostram a parte interna da capa do que seria o novo iPhone 12, onde é possível ver um círculo com ímãs, “provavelmente para um alinhamento perfeito com os carregadores sem fio da Apple” (esse recurso já existe no Apple Watch).

Yup. Official iPhone 12 cases will also have this magnet system built in. Likely for perfect alignment with Apple’s wireless chargers. pic.twitter.com/eDEQ474NIX — EverythingApplePro (@EveryApplePro) August 5, 2020

Os ímãs das imagens vazadas estão posicionados em um círculo que se assemelha ao tamanho da bobina de carregamento sem fio Qi.

Os ímãs geraram especulações sobre sua utilidade no novo iPhone 12.Fonte: IT/Reprodução

As especulações correm soltas na web, principalmente entre os macmaníacos desolados pela desistência da Apple em lançar seu carregador sem fio. Uma das principais características do AirPower era suportar o carregamento dos dispositivos Apple posicionados em qualquer lugar na placa, sem exigir que estivessem alinhados com a bobina, como acontece com outros carregadores sem fio.

Entre as teorias que estão circulando, três são as que mais têm entusiastas:

Carregamento reverso

Os ímãs seriam usados para manter outros dispositivos da fabricante, como o Apple Watch ou mesmo AirPods, em uma posição ideal para serem carregados pelo iPhone 12 – o tal carregamento sem fio reverso. Essa função era esperada no iPhone 11 – os modelos da família têm tecnologia para isso, mas a Apple optou por desabilitá-la.

O carregamento sem fio reverso é possível nos iPhones 11, mas a Apple desabilitou o recurso.Fonte: IT/Reprodução

Air Power só para iPhone

Os ímãs na suposta capa de um iPhone 12 seriam usados para posicionar o dispositivo em um novo tapete para carregamento wireless dedicado.

Os novos dispositivos Apple teriam, segundo especulações, um carregador sem fio semelhante ao finado Air Power.Fonte: IT/Reprodução

Nova capa

Outro uso para esses ímãs seria semelhante ao dos magnetos da capa do iPad Pro, que pode ser afixado em qualquer superfície de metal.

Ainda são especulações, e provavelmente a curiosidade despertada pelo vazamento só será satisfeita em outubro, quando os primeiros iPhones 12 serão lançados.