Immobile interrompe sequência de Messi e garante primeira Chuteira de Ouro do futebol italiano desde 2007

Ciro Immobile pode comemorar: ele é o novo chuteira de ouro da Europa!

Com a ausência de Cristiano Ronaldo na última rodada do Campeonato Italiano, o artilheiro da Lazio garante, mesmo antes de ir a campo, o prêmio da temporada, que leva em conta os principais goleadores das ligas europeias.

O artilheiro da Lazio tem 35 gols, número que pode aumentar neste sábado, quando a equipe enfrenta o Napoli, pelo encerramento da Serie A. Ele superou o antigo líder, Robert Lewandowski, que anotou 34 pelo Bayern de Munique na Bundesliga.

É o primeiro prêmio de um jogador italiano desde 2007, quando Francesco Totti marcou 26 gols e recebeu a chuteira dourada pela Roma.

