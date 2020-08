iMovie ganha novos filtros e trilhas sonoras

A reboque da atualização do Final Cut Pro X, o editor de vídeos profissionais da Apple, sua versão doméstica, também conhecida como iMovie, também ganhou melhorias, como novos filtros e trilhas sonoras.

A versão do iMovie para iPhone e iPad foi atualizada para 2.2.10. O usuário ganhou três novos filtros (Comic, Comic Mono e Ink) que dão às imagens uma aparência de desenho feito à mão. Para acompanhar as imagens, a discoteca do app agora conta com mais 25 trilhas sonoras.

O novo filtro Ink transforma a imagem em um desenho feito à mão.Fonte: Apple/Divulgação

A atualização contemplou também alguns bugs do sistema, que comprometiam a estabilidade e o desempenho – entre eles, o que impedia o visualizador de atualizar depois de duplicar uma foto na linha do tempo e alguns erros na ora de editar um editar um trailer.

Para os usuários de macOS, a atualização (versão 10.1.15) traz cinco filtros novos (Comic, Comic Mono, Comic Vintage, Comic Sepia e Ink) e um patch de suporte para projetos iOS que usam os filtros novos. Algumas melhorias na estabilidade também foram liberadas.

Apesar das novidades, quem ainda usa o Mojave (10.14.6, já atualizado) ficou de fora: o iMovie requer macOS 10.15.6 ou superior.

IA no Final Cut Pro X

Entre as novidades do editor de vídeos profissional da Apple, muitas contemplam os novos tempos, em que o trabalho remoto virou a regra e não mais a exceção. A atualização inclui melhorias nos fluxos de trabalho, ao tornar as bibliotecas mais portáteis e agilizando o trabalho remoto com arquivos pesados – grandes ou de alta resolução.

Vídeos podem ser cortados em diferentes formatos para conteúdo em redes socials, como Instagram e Snapchat.Fonte: Apple/Divulgação

As mídias sociais também são alvo das melhorias: entre elas, agora é possível usar aprendizado de máquina para analisar os clipes, cortando-os com o Smart Conform para convertê-los em um vídeo de qualquer tamanho, a depender da mídia social onde ele será postado, como Instagram, Snapchat e Twitter.