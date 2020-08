Incêndio na Califórnia: veja imagens do fenômeno do espaço

O incêndio que tomou a região oeste de Sacramento, município da Califórnia, Estados Unidos, está sendo monitorado do espaço. Satélites foram capazes de capturar fotografias e vídeos da fumaça que se espalha pela área dos incêndios e determinam o alcance das chamas.

É um período de muito calor na região oeste dos Estados Unidos. As temperaturas batem recordes e estão provocando incêndios em regiões florestadas, aproximadamente 50 mil hectares foram tomados pelo fogo, de acordo com o New York Times.

SATELLITE SPOTLIGHT: @NOAA ‘s #GOES17 ??? continues to track the extensive #smoke from the #wildfires across Northern California. This #GeoColor view shows the smoke blowing well away for the #fires , stretching hundreds of miles over the Pacific Ocean. #CAwx #CaliforniaWildfires pic.twitter.com/tjskieth8E

O satélite da NASA Terra flagrou nuvens de fumaça sendo originada pelas chamas na Califórnia. O clima seco, junto às altas temperaturas, provocam os assustadores incêndios que já evacuaram milhares de pessoas, segundo a agência.

Pelas imagens e de acordo com a Agência Espacial Europeia (ESA), são cerca de 40 diferentes focos de incêndio distribuídas pela costa do estado norte-americano — neste caso, flagrado pelo satélite Sentinel-3, gerenciado pela instituição.

São quilômetros totalmente tomados pela nuvem de fumaça, consequência do fogo chama a atenção e destoa completamente das nuvens naturais. O impacto vai bem além da Califórnia, alcançando o estado de Nevada e parte do oceano pacífico.

Enquanto habitam as estações espaciais, astronautas também flagraram o fenômeno. As fotografias assustam pela dimensão da destruição causada pelas chamas.

Em seu twitter, Chris Cassidy, responsável pelas capturas, agradece os esforços das autoridades locais e pede orações para todos os habitantes das áreas afetadas.

Thanks to all of the fire fighters and emergency teams who are working around the clock trying to get these fires contained. Thoughts and prayers to all of the people in the impacted areas. #CaliforniaFires pic.twitter.com/XKx6Yak5bP

— Chris Cassidy (@Astro_SEAL) August 20, 2020