Inclusão escolar para pessoa com deficiência é uma realidade em Piaçabuçu

O direito do aluno com necessidades educativas especiais, e de todos os cidadãos à educação, é um direito constitucional. A garantia de uma educação de qualidade para todos implica, dentre outros fatores, um redimensionamento da escola no que consiste não somente na aceitação, mas também na valorização das diferenças. Segundo dados do IBGE, mais de 45,6 milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência, ou seja, quase um quarto da população. Isso quer dizer, que políticas públicas que promovam a inclusão social destas pessoas são indispensáveis neste cenário.

E como os primeiros passos para a inclusão deve começar pela escola a Prefeitura Municipal de Piaçabuçu tem investido cada mais em uma educação inclusiva e de qualidade, através da formação de uma escola especializada. O Centro de Atendimento Educacional Geilza Souza Costa tem recebido alunos que possuem algum tipo de deficiência, seja física ou intelectual, fazendo com que eles tenham a oportunidade de aprimorar ainda mais seus conhecimentos e aprendizados.

A professora Jacira Vieira, coordenadora do CAEE de Piaçabuçu, ressalta que o maior objetivo do CAEE é complementar a aprendizagem dos alunos por meio de um trabalho diferenciado que auxilia no desenvolvimento da autonomia, valorização, incentivo e estímulo das crianças. “O Centro tem como objetivo complementar a aprendizagem dos alunos com um trabalho diferenciado que trabalha a autonomia, a valorização, o incentivo e o estímulo das crianças que é também o papel da escola.”, explicou.

Cerca de 50 alunos, entre crianças adolescentes, com diferentes deficiências e dificuldades, são atendidos no centro e distribuídos em turnos e dias semanais. Uma das exigências para inserção no centro é que a criança ou adolescente esteja matriculado na rede escolar.

“Nós temos cerca de 50 alunos no centro, que foram inseridos no censo de 2009, e são distribuídas em dias semanais, pois quando a criança vem para o centro é obrigatório estar matriculado na escola regular do Jardim ao 9 ° ano ou do ensino médio. Estando esse aluno matriculado na escola, no contraturno ele vem para o centro.”, afirmou o prefeito Djalma Beltrão.

