Inclusão no ENEM: Como será o atendimento especial a quase 50 mil de candidatos

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 47 mil inscritos no ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio foram aprovados para o atendimento especializado durante a prova, que ocorre em janeiro e fevereiro de 2021.

Os pedidos foram realizados por gestantes, lactantes, deficientes físicos, idosos, pessoas com dificuldade de locomoção, em classe hospitalar ou em demais condições específicas.

Dessa forma, aproximadamente 50 mil participantes vão receber auxílio durante a realização da prova. Esses atendimentos estão garantidos pela Política de Acessibilidade e Inclusão do Inep.

Outra informação é de que 508 pedidos de atendimento pelo nome social também foram aceitos já para o próximo ENEM.

Conheça melhor as principais medidas que serão aplicadas para fornecer o atendimento especializado aos aprovados:

Prova do ENEM ampliada

As provas são impressas com fontes e imagens maiores visando atender candidatos com baixa visão.

ENEM em braile

Para os deficientes visuais em algum grau e que são alfabetizados em braile têm acesso à prova do ENEM nessa versão. Em salas isoladas, são disponibilizados ledores das questões e transcritores de respostas.

Prova em LIBRAS

Participantes surdos, alfabetizados em LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais, podem receber auxílio de um intérprete caso surjam dúvidas na leitura de palavras da língua portuguesa, uma vez que trata-se de um idioma nem sempre tão bem conhecido por esse grupo.

Leitura labial

Também é um serviço voltado para os candidatos surdos, mas para aqueles que não são alfabetizados em LIBRAS e preferem a leitura labial para tirar dúvidas acerca das palavras.

Transcrição

Atendimento individual para participantes que têm dificuldades motoras e não conseguem preencher o gabarito e escrever a redação do ENEM.

ENEM na classe hospitalar

Pacientes internados em hospitais podem realizar o ENEM. São estudantes que, por suas condições de saúde, não frequentam a escola e estudam nas instituições de saúde.

Acessibilidade

Devem ser disponibilizados ambientes totalmente acessíveis para participantes com dificuldade de locomoção e mobilidade. Precisam ser salas próximas a banheiros, com rampas e portas maiores, por exemplo.

Móveis adaptáveis

Os estabelecimentos de aplicação do ENEM precisam oferecer móveis que sejam adaptáveis para pessoas com necessidades específicas. Por exemplo canhotos, cadeirantes, gestantes e obesos.

Lactantes

Candidatas do ENEM lactantes e que tiverem a necessidade de amamentar durante o período da prova devem indicar um responsável legal para ficar com a criança. Haverá um local para que ela possa amamentar o filho.

O ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) deste ano foi adiado para janeiro e fevereiro de 2021 em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

As provas serão aplicadas nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021, na versão impressa. E nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021, na versão digital.