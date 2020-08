INSS: Começa HOJE projeto-piloto de prova de vida por biometria facial

Nesta quinta-feira (20), cerca de 500 mil beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) iniciam o teste da prova de vida por biometria facial. Nos próximos dias, os beneficiários selecionados pelo instituto começarão a ter acesso ao sistema de reconhecimento facial.

A prova de vida será feita pelos aplicativos do Governo Digital (Meu gov.br) e Meu INSS com o uso da câmera do celular. O ícone para a prova de vida digital estará disponível apenas para os usuários selecionados, pois trata-se de um projeto-piloto. A partir desta quinta-feira, o INSS entrará em contato com os segurados por SMS, email e telefone, convidando para participarem do projeto.

Os beneficiários devem se atentar quanto ao contato do INSS. Para evitar fraudes e ter a certeza de que o segurado está sendo contatado pelo órgão, o instituto informa que enviará o SMS identificado como 280-41. Portanto, qualquer mensagem sobre prova de vida em números diferentes deve ser ignorada.

Passo a passo

Primeiramente o beneficiário deverá abrir o aplicativo Meu INSS e clicar no ícone “Prova de Vida”, do lado esquerdo superior da tela. Em seguida, deve acessar o aplicativo Meu gov.br digitando o CPF e clicar na opção “Autorizações” e seguir as instruções do aplicativo.

O aplicativo Meu gov.br fará uma pergunta com relação a algum documento do beneficiário, como título de eleitor ou carteira de motorista. Após respondê-la, basta autorizar o programa a tirar fotos e gravar vídeos. A câmera do celular será acionada, e o aplicativo pedirá comandos para o usuário, como sorrir e virar a cabeça.

O usuário voltará ao aplicativo Meu INSS e deve clicar no botão da “Prova de Vida”. Na página será possível confirmar se a biometria foi concluída e se deu certo.

De acordo com o INSS, caso o projeto-piloto seja bem-sucedido, a ideia é que a prova de vida digital seja implementada para todos os beneficiários ainda em 2020. Atualmente, a prova de vida presencial está suspensa em todo o país em razão da pandemia do novo coronavírus