INSS: Reabertura das agências é adiada para setembro

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) adiou mais uma vez a reabertura das agências no país. O atendimento presencial em suas agências foi adiado para 14 de setembro. A reabertura estava prevista para a próxima segunda-feira (24).

O atendimento por meio de canais remotos também foi estendido até o dia 11 de setembro. Os canais continuarão sendo utilizados após a reabertura das agências e serão adotadas medidas para simplificação dos procedimentos e a ampliação do prazo para cumprir exigências.

A pessoa que tiver necessidade de acessar os serviços do INSS pode recorrer aos canais remotos, o aplicativo Meu INSS e a Central 135.

O atendimento presencial está suspenso desde março devido a pandemia do coronavírus e, desde então, o Instituto e a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia vêm prorrogando o atendimento remoto.

De acordo com o INSS, inicialmente o tempo de funcionamento das agências da Previdência será parcial, com seis horas contínuas, e o atendimento aos segurados e beneficiários será mediante agendamento prévio pelos canais remotos do instituto.

Assim que o atendimento presencial for retomado, terá prioridade os serviços de perícia médica, avaliação social, cumprimento de exigência, justificação administrativa e reabilitação profissional. Também serão retomados a justificação judicial e o atendimento relacionado ao monitoramento operacional de benefícios.

As agências que não reunirem as condições necessárias para atender as pessoas com segurança seguirão operando em regime de plantão reduzido.