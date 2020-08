INSS solicitou a mais de 600 mil segurados informações complementares

O INSS já fez comunicado para 625 mil segurados sobre a necessidade de apresentador informações complementares para que os benefícios sejam analisados. Algumas vezes, a espera para receber benefícios como pensão por morte ou aposentadoria pode acontecer por informação complementar que deve ser enviada pelo cidadão.

Ao todo, há hoje em dia 861 mil pedidos que passaram por análise do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e dependem de alguma ação do seguro. De acordo com os dados mais atualizados, desta segunda-feira, 10 de agosto, aproximadamente 625 mil segurados já foram contatados pelo INSS, seja por telefone ou mensagem de texto para o celular. Esses segurados começaram a ser notificados em julho sobre precisarem cumprir exigências.

Apesar das notificações, é possível verificar por conta própria o andamento do processo. A notificação acontece automaticamente e aparece no visor do celular, no aplicativo Meu INSS. Todas as informações também podem ser conseguidas pelo telefone 135. Nos dois canais, são informados todos os documentos ou informações que precisam ser apresentadas.

Em média, o tempo para conclusão dos benefícios previdenciários é de 39 dias. Caso o segurado tenha pedido há mais tempo que a média, é recomendado conferir se há alguma exigência pendente pelo aplicativo ou telefone. Porém, o instituto tem até 45 dias para concluir a análise.

Para corrigir as pendências pelo app Meu INSS, clique em “Agendamentos/solicitações” no menu. Em seguida, localize o processo em exigência e clique na lupa para ver mais detalhes. Clique em “Cumprir exigência” e, em seguida, em “Anexar arquivo”. Cada arquivo anexado pode ter até 5 MB.

Clique em “Anexar”, no arquivo escolhido e repita quantas vezes for necessário. Por fim, clique em “Confirmar”. Se necessário, escreva em “Responda aqui” esclarecimento sobre a exigência. Clique em “Enviar” e confira os arquivos que foram anexados.