Instagram cria feed infinito com ‘post sugeridos’

Um novo recurso de sugestão de conteúdos está sendo lançado hoje (19) pelo Instagram. Ele dará ao usuário uma opção para continuar na plataforma quando chegar ao final do seu feed, conferindo postagens de contas que não fazem parte da sua lista de contatos.

Até agora, o feed era baseado apenas nas preferências do proprietário do perfil e das contas seguidas por ele. Mas com a função de postagens sugeridas, isso vai mudar. A proposta parece ser fazer o usuário continuar no app de fotos o máximo de tempo possível, deixando de lado a ferramenta para evitar o uso excessivo da rede social, lançada há dois anos — entre outras coisas, ela avisa quando você está em dia com as atualizações de seus amigos.

De acordo com o diretor de produto do Instagram Robby Stein, a novidade é uma resposta para as pessoas que querem ver mais postagens quando chegam ao fim do seu feed, mas não sabem quais assuntos procurar. Ela se assemelha ao algoritmo utilizado no TikTok, com os usuários recebendo conteúdos sugeridos de maneira contínua.

Obter novos conteúdos na rede social ficará mais fácil com a ferramenta.Fonte: TechCrunch/Reprodução

“Vemos as pessoas continuando a procurar mais postagens nas quais estão interessadas depois de acompanhar seus feeds, então queríamos aprender com isso e tornar mais fácil ir um pouco mais fundo para aqueles que optam por fazê-lo”, disse ele ao TechCrunch.

Anúncios também serão exibidos

As novas sugestões de postagens serão também um espaço que poderá ser aproveitado pelos anunciantes da plataforma, para a divulgação de seus produtos a uma enorme base de potenciais compradores.

É que a ferramenta incluirá a exibição de anúncios em meio aos conteúdos recomendados de contas não seguidas pelo usuário, os quais o Instagram acredita que ele possa gostar, diferente do método utilizado nas sugestões da guia Explorar.

O recurso será lançado globalmente, devendo chegar em breve a todos os usuários da rede social.