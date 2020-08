Instagram substitui ‘tag de nome’ por QR Codes

Nesta terça-feira (18), o Instagram anunciou que está liberando suporte aos QR Codes para todos os usuários da rede social. A novidade chega para substituir a tag de nome.

Os QR Codes também visam ajudar empresas que desejam expandir sua presença digital e/ou se preparar para reabrir seus locais físicos.

“O suporte a QR Codes na plataforma permitirá que as pessoas verifiquem o horário atualizado da loja, comprem produtos ou serviços e busquem mais informações sobre a marca”, explicou a rede social por meio de comunicado.

Em 2018, o Instagram lançou a chamada “tag de nome” como uma espécie de cartão personalizável. Em 2019, a empresa lançou no Japão o suporte aos QR Codes, que agora serão os substitutos do recurso mais antigo em todo o mundo.

Como acessar o QR code no Instagram

Todos os usuários podem acessar os seus próprios QR Codes por meio do menu de seus respectivos perfis;

Se o usuário desejar fazer download do seu QR code, basta acessar a página da web dedicada.

Como ler um QR code no Instagram

Existem 3 maneiras de ler um QR Code:

Abrir a câmera do Stories, mantenha o visor focado no QR Code;

Abrir a câmera específica para QR Code do Instagram e apontar para um código. Para acessar esta ferramenta, os usuários devem acessar Configurações em seus perfis e selecionar a opção “Código QR”. Com ela, você também pode fazer o upload de uma imagem contendo um QR Code;

Usar qualquer câmera de terceiros com suporte para leitura de QR Code.

A leitura do QR Code levará as pessoas para o perfil do usuário ou empresa. Aqueles que não possuem o aplicativo da rede social instalado serão direcionados para a versão web do Instagram.