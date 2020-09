Integração não deve ser só para os novos colaboradores

Geralmente quando somos contratados, passamos por um treinamento de integração, afinal, somos os “novos colaboradores”. Porém, de tempos em tempos, a empresa precisa ministrar o treinamento de integração para todo o seu quadro funcional. Você deve estar se perguntando: Ora, mas por quê? Pelas razões que vamos conhecer a seguir.

Os treinamentos comuns de integração costumam falar sobre a fundação da empresa, quem são os donos, etc. Muitas vezes, o conteúdo é ministrado de modo apático e até dissociado da expectativa que a companhia tem em relação ao novo colaborador, afinal, houve um investimento para que essa contratação acontecesse, de modo que há interesse nos resultados que tal parceria tende a proporcionar.

Não são raros os relatos que o conteúdo apresentado em sala de treinamento não condiz com a realidade da empresa. O colaborador, por vezes, não assimila muito bem suas tarefas rotineiras por encontrar dificuldade com o manuseio dos sistemas ou até mesmo encontra resistência por parte de sua equipe de trabalho. Não se sentindo apoiado, cede a desmotivação e pode pedir desligamento no final do período de experiência.

Muitas vezes a empresa passa por uma reestruturação total, onde há mudança nos conceitos, na estratégia de mercado, nas ações de marketing, reposicionamento da marca etc.

Muito se investe em mídia e divulgação externa para com clientes e fornecedores, mas os colaboradores quase sempre são esquecidos, de modo que quem não esteja de acordo com as novidades acaba sendo demitido sem ao menos ter tido a chance de discutir sobre os anseios e as inseguranças que toda a mudança traz.

Passamos mais tempo de nossas vidas em nosso ambiente de trabalho do que em companhia de nossos entes queridos, por isso é muito difícil quando temos uma relação vazia e distante com nossos colegas. Se os treinamentos de integração acontecessem de tempos em tempos, todos estariam alinhados com processos e políticas internas, as pessoas aumentariam o network e as relações seriam mais tolerantes e respeitosas. Quando a comunicação está às claras, não há outro caminho que não seja o sucesso.