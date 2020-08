Integrante do Lady Night, Marco Gonçalves revela novidades da nova temporada

Integrante do elenco do Lady Night, Marco Gonçalves adiantou o que o público pode esperar da nova temporada do talk show apresentado por Tatá Werneck. As gravações já tiveram início e além das suas improvisações uma das novidades é a função de músico-plateia.

“A parte criativa foi feita há algum tempo, remotamente. (…) Tatá e eu faremos um quadro em que controlaremos, por ponto eletrônico, convidados que irão em dupla. Nesta temporada, eu não faço entradas pontuais. Estarei permanentemente na banda e, na ausência de um público próximo, devo ser a pessoa que vai rir e responder eventuais dúvidas da Tatá”, contou ele.

O humorista ainda falou sobre os cuidados que a produção vem adotando para manter os cuidados contra o contágio do Covid-19. “Toda a parte estética está contemplando este momento. Talvez a gente não adote o coronavírus tanto como assunto, mas o tema vai estar ali. A ideia é trazer a mesma comédia e a subversão de sempre, mas agora com o pano de fundo que é a pandemia. E no estúdio estamos sempre em distanciamento, com máscaras, sem plateia presencial”, explicou.

Integrar a equipe do programa fez o ator passar a fazer reflexões sobre machismo, gênero, preconceito e padrões na profissão. Ele atribui a Tatá Werneck como uma das suas grandes referências na comédia.

“Já me perguntaram algumas vezes: ‘Quem é sua referência no humor?’ E, cara, Tatá é uma referência enorme. Eu sinto que ela é uma das grandes. E uma mulher daquele tamanho, com mãos tão pequenas, e não sei como ela se alimenta (risos). Me sinto privilegiado. Tenho profunda admiração pela Tatá”, afirmou.

Casado há um ano com Andreia Horta, Marco confessou que tem passado o período de isolamento junto a atriz. “A gente pensa. Às vezes esses pensamentos não necessariamente significam que estamos encorajados (risos). Agora, não estamos. A gente pesa os dois caminhos. Uma família é família ainda que um casal não tenha filhos, mas ter é um caminho legal também. A gente talvez tenha. Pensamos muito sobre isso. Estamos estudando o currículo de vários bebês para saber se vamos contratar”, brincou.

Marco revelou que eles costumam trocar informações sobre a profissão. “Eu entro em discussões a respeito do universo dela, ela sobre a comédia. Mas não temos nada além da diversão. Casar e se divertir já é tanta coisa! Talvez aconteça em algum momento de forma natural”, comentou afastando a possibilidade de qualquer trabalho entre eles juntos.