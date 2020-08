Intel enfrenta vazamento de 20GB de dados sigilosos

Um vazamento com mais de 20GB de documentos internos da fabricante de chips norte-americana Intel (alguns classificados como confidenciais, secretos e restritos) estão agora online na plataforma de compartilhamento de arquivos MEGA.

Esta seria apenas a primeira parte dos dados vazados da Intel.Fonte: ZDNET/Reprodução

Segundo Till Kottmann, o engenheiro de software que recebeu e publicou o material, o vazamento foi obra de um hacker anônimo, que alega ter violado um servidor Intel “hospedado online pela Akami CDN que não era adequadamente seguro” no início do ano. O que Kottmann publicou seria apenas parte do material vazado.

Intel exconfidential Lake Platform Release 😉

This is the first 20gb release in a series of large Intel leaks.

Most of the things here have NOT been published ANYWHERE before and are classified as confidential, under NDA or Intel Restricted Secret. pic.twitter.com/KE708HCIqu

— Tillie 1312 Kottmann #BLM ???????? (@deletescape) August 6, 2020