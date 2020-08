Inter atropela o Esportivo e está na final do Gauchão

Neste domingo, Internacional e Esportivo entraram em campo pela semifinal do segundo turno do Campeonato Gaúcho. O jogo marcou o retorno do Colorado ao Beira-Rio, e o time não decepcionou. Com um primeiro tempo avassalador, o Inter venceu por 4 a 0, chagando muito forte para a decisão.

Caso o Inter consiga o título do segundo turno, disputará a final do estadual contra o Caxias, campeão do primeiro turno. O time de Eduardo Coudet aguarda a definição da partida entre Grêmio e Novo Hamburgo para conhecer o adversário da decisão.

Quando o relógio marcava 13 minutos do primeiro tempo, o Internacional já tinha vantagem de 3 a 0 no placar. Thiago Galhardo fez o primeiro com menos de um minuto de jogo, Marcos Guilherme ampliou aos 11 e Guerrero aumentou a diferença aos 13. O Colorado dominou toda a primeira etapa, indo para o vestiário com enorme vantagem.

No segundo tempo a superioridade colorada se manteve, e o Inter chegou ao quarto gol com Boschilia. Com a vaga assegurada, Coudet mexeu no time, mas a expulsão de Saravia equilibrou um pouco mais o jogo. O lateral tomou cartão vermelho após impedir ataque do Esportivo. Como era o último homem de defesa no lance, foi punido e não disputa a final.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 4X0 ESPORTIVO

Data: 02 de agosto de 2020, domingo

Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Horário: 16h00 (de Brasília)

Árbitro: Jean Pierre Lima

Assistentes: Leirson Peng Martins e Michael Stanislau

Cartões amarelos: Cleiton (Esportivo)

Cartões vermelhos: Saravia (Internacional)

Público e renda: Não foi permitida entrada de torcedores.

GOLS

INTERNACIONAL: Thiago Galhardo aos 50 segundos do primeiro tempo, Marcos Guilherme aos 11 minutos do primeiro tempo, Guerrero aos 13 minutos do primeiro tempo e Boschilia aos 14 minutos do segundo tempo.

INTERNACIONAL: Marcelo Lomba, Saravia, Victor Cuesta (Zé Gabriel), Bruno Fuchs e Moisés. Musto, Edenílson (Patrick), Marcos Guilherme (Praxedes) e Boschilia; Thiago Galhardo (D’Alessandro) e Guerrero (William Pottker).

Técnico: Eduardo Coudet

ESPORTIVO: Renan, Vinícius Bovi, Cleiton, Luiz Eduardo (Diogo) e Rômulo; Gullithim Gallardo (Igor Bosel), Robert e João Pedro (Marcão); Gustavo Sapeka (Xaro) e Flávio Torres (Emerson).

Técnico: Carlos Moraes