Inter fecha preparação para Gre-Nal que decide o segundo turno do Gauchão

Na tarde desta terça-feira, o Internacional realizou o último treino antes do duelo contra o Grêmio, válido pela final do segundo turno do Campeonato Gaúcho. A atividade no CT Parque Gigante encerrou a preparação do Colorado para o clássico, que será disputado na quarta-feira, às 21h30, na Arena do Grêmio.

O treinamento foi comandado pelo técnico Eduardo Coudet, que realizou atividades táticas, ajustando os últimos detalhes para a decisão. O único desfalque para o treinador argentino é o lateral-direito Saravia, que foi expulso na semifinal contra o Esportivo.

“Sabemos da importância que é o clássico e também o Campeonato Gaúcho, que é um dos nossos objetivos. Vamos dar o nosso melhor para conquistar o título do segundo turno”, afirmou o meia-atacante Marcos Guilherme em entrevista coletiva.

O vencedor do Gre-Nal desta quarta-feira vai encarar o Caxias na grande final do Campeonato Gaúcho. A equipe grená venceu o primeiro turno do Estadual e já está garantida na decisão.