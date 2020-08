Inter inicia os trabalhos para enfrentar o Grêmio na final do segundo turno do Gauchão

Após golear o Esportivo no domingo, o elenco do Internacional já se reapresentou no CT Parque Gigante nesta segunda-feira. O grupo iniciou a sua preparação para a final do segundo turno do Campeonato Gaúcho, que será nesta quarta-feira, diante do Grêmio.

Os jogadores que atuaram na vitória por 4 a 0 na semifinal realizaram apenas atividades físicas e regenerativas no gramado. Já o restante do elenco, junto com os atletas das categorias de base, participaram de um trabalho tático sob o comando do técnico Eduardo Coudet.

Autor de um dos gols do triunfo colorado diante do Esportivo, o atacante Thiago Galhardo ressaltou a boa preparação do time e projetou a final do turno.

“Todos conhecem nosso estilo de jogo, atacar o tempo todo, ter a posse de bola. O tempo de preparação foi muito bom. Criamos bastante nos últimos jogos. A equipe chega muito bem. Tenho certeza que será um grande jogo, quem errar menos tem mais chances de ser campeão”, disse em coletiva.

O Gre-Nal 436, que decidirá quem irá enfrentar o Caxias na grande final do Gauchão, ocorrerá nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio.